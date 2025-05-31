Школа программирования CODDY запускает инновационную программу «Техно-каникулы» для детей и подростков
Школа цифровых технологий CODDY объявляет о запуске масштабной образовательной инициативы «Техно-каникулы с CODDY», разработанной специально для школьников на период летних каникул. Проект предлагает четыре уникальных формата обучения, каждый из которых направлен на продуктивное использование свободного времени и развитие цифровых навыков у подрастающего поколения.
Школа программирования CODDY запускает инновационную программу «Техно-каникулы» для детей и подростков
Школа цифровых технологий CODDY объявляет о запуске масштабной образовательной инициативы «Техно-каникулы с CODDY», разработанной специально для школьников на период летних каникул. Проект предлагает четыре уникальных формата обучения, каждый из которых направлен на продуктивное использование свободного времени и развитие цифровых навыков у подрастающего поколения.
Согласно исследованиям, более 70% школьников проводят летние каникулы за компьютерными играми и социальными сетями без какой-либо образовательной составляющей. «Техно-каникулы с CODDY» призваны трансформировать это время в период активного роста и развития практических навыков в сфере IT.
Программа включает четыре формата: проектные интенсивы (5-дневные погружения с созданием собственного цифрового проекта), тематические воркшопы (гибкие мастер-классы по различным IT-направлениям), профориентационный марафон (индивидуальные занятия для определения интересов) и мини-курсы (углубленное изучение актуальных цифровых технологий).
«Наша миссия – сделать летние каникулы не просто перерывом в обучении, а периодом качественного роста и освоения навыков будущего, – комментирует Оксана Селендеева, основатель школы CODDY. – Мы создали формат, который естественным образом сочетает образование и развлечение, позволяя детям получать удовольствие от процесса обучения. "Техно-каникулы" – это не только про навыки программирования или дизайна, это про формирование мышления, которое поможет нашим детям успешно адаптироваться в стремительно меняющемся цифровом мире».
Особенность программы в том, что форматы можно комбинировать и подстраивать под индивидуальные интересы ребенка и семейное расписание, включая отпуск или поездки на дачу. Все занятия проводятся в онлайн-формате опытными преподавателями-практиками.
Узнать подробнее о программе «Техно-каникулы с CODDY» и записаться на занятия можно по ссылке.
О школе CODDY
CODDY – международная школа цифровых технологий для детей и подростков, основанная в 2016 году. Школа предлагает более 100 образовательных программ по программированию, дизайну, созданию игр, анимации и другим направлениям. Более 200 000 учеников из разных стран уже прошли обучение в CODDY.
Контакты для СМИ
Телефон: +7 (495) 106-60-11
Email: [email protected]
Сайт: www.coddyschool.com