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<a href="https://33live.ru/novosti/31-05-2025-shkola-programmirovaniya-coddy-zapuskaet-innovacionnuyu-programmu-texno-kanikuly-dlya-detej-i-podrostkov.html" target="_blank">Школа программирования CODDY запускает инновационную программу «Техно-каникулы» для детей и подростков</a> - Школа программирования CODDY запускает инновационную программу «Техно-каникулы» для детей и подростков Школа цифровых технологий CODDY объявляет о запуске масштабной образовательной инициативы «Техно-каникулы с CODDY», разработанной специально для школьников на период летних каникул. Проект предлагает четыре уникальных формата обучения, каждый из которых направлен на продуктивное использование свободного времени и развитие цифровых навыков у подрастающего поколения.