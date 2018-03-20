Ни для кого не станет большим секретом и неожиданностью новость о том, что заземление, человека защищает от удара током.

Ни для кого не станет большим секретом и неожиданностью новость о том, что заземление, человека защищает от удара током. Несмотря на то, что заземленный корпус изготовлен из метала он со временем из-за коррозии теряет свои защитные свойства. Именно поэтому необходимо периодические проводить замеры заземления, чтобы контролировать его состояние.

Чтобы избежать в дальнейшем неприятностей связанных со здоровьем человека, того хуже его смертью, был создан специальный прибор. С помощью этого устройства периодически, пользователь может самостоятельно делать замеры и при необходимости, производить замену заземляющего корпуса.

В настоящее время предоставлено большое количество измерителей сопротивления заземления, которые между собой отличаются моделью, характеристикой, назначением, производителем, внешнем видом, размером и конечно же ценой.

Одним из самых распространенных моделей является ИС-20 измеритель сопротивления заземления, который можно купить в интернете. Данное устройство весит всего восемьсот грамм, имеет не большие габариты, а также сохранят свои настройки даже в то время, когда он выключенный. Стоит сказать, что прибор отлично работает при температуре воздуха от минус 15 до плюс 550С. Работает устройство от батареек или аккумулятора, и может в своей памяти сохранять десять тысяч измерений. Чтобы купить измерительное устройство в интернете, вам достаточно зайти на сайт того или иного магазина, добавить его в корзину покупок и оформить заказ. Для этих целей вам в заявке нужно указать свое имя электронную почту, название прибора, количество. В том случае, если вам нужна поверка прибора напишите об этом в комментариях к заявке. Доставка устройства занимает пару дней, но только в том случае если, вы закажите услугу поверки прибора, она может затянуться до трех недель.