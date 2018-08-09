Хотите стать тестировщиком, но не знаете, с чего начать? Знания по ручному и автоматизированному тестированию вы можете получить и самостоятельно, и на курсах. Узнайте, как стартовать успешно из нашей статьи.

С каждым годом порог знаний, с которым вас могут взять на работу в качестве тестировщика, увеличивается. И это не прихоть работодателей, а обоснованное требование самой IT-сферы. Она развивается очень быстро, технологии совершенствуются буквально семимильными шагами. Поэтому, если вы твердо настроены освоить профессию тестировщика, запаситесь терпением и будьте готовые к тому, что придется многому научиться.

Самый лучший и быстрый способ освоить профессию – записаться на базовый курс тестирования программного обеспечения и желательно при компании, которая может в будущем стать вашим работодателем. Плюс, после окончания курсов вы будете аттестованным специалистом с опытом тестирования, что опять же дает вам преимущество в глазах будущего работодателя, даже если в эту компанию вы не попадете.

Но даже на курсы нельзя прийти с нулевыми знаниями в этой сфере. Вы, конечно, можете попробовать, но с вероятностью в 90% будете отставать от более продвинутых однокурсников и скорей всего на каком-то этапе отстанете окончательно. Чтобы этого не случилось, предлагаем вам небольшой обзор базовых знаний, необходимых для освоения профессии в тестировании.

Изучаем основы: что нужно знать, если вы идете в тестирование с нуля

Для начала необходимо ознакомиться с теоретическими основами. В тестировании, как и любой другой узкой области, есть свой язык и терминология. Их нужно знать. Вот список основных понятий:



тестирование, его виды и уровни;



обеспечение качества;



тестовые артефакты и их функции;



тест-дизайн;



процесс тестирования в вакууме;



автоматизация и метрика тестирования (виды и того, и другого).



Также вам понадобится изучить системы Bug Tracking и Test Management. С ними тестировщик работает постоянно. С помощью первых ищутся и локализуются дефекты, другими словами точно определяется откуда у бага ноги растут (раздел программы, версия операционной системы и так далее). Другие нужны, чтобы найти какие-то конкретные дефекты, ведь идеальной системы в принципе не существует. Что является нормой, а что отклонением будет решать заказчик-разработчик продукта. И чтобы перевести его требования в конкретный тест, который найдет то, что нужно, или установит отсутствие определенных багов нужны специальные программы.

Пригодится тестировщику и понимание основ технического бэкграунда. Если вы планируете тестировать мобильные или веб-приложения, нужно знать, как они устроены. Это позволит вам самостоятельно находить причину бага и описывать ее правильно с технической точки зрения. Ознакомьтесь с устройством интернета, с понятиями backend, frontend, http-запрос, что такое консоль браузера и как с ней работать.

Никто не призывает вас полностью заниматься самообучением, но хотя бы поверхностное понимание всего вышеописанного значительно поможет вам при обучении на курсах.

Программирование - обязательное требование только для автоматизированного тестирования?

И остался еще один краеугольный вопрос, который встает перед всеми желающими построить карьеру в области тестирования: нужно ли уметь программировать? Если вы хотите стать хорошим специалистом, то ответ: да, нужно. Знание основ программирования позволит вам быстрее находить баги, так как вы будете понимать, как устроен код и где может закрасться сбой, или чем он может быть вызван. А также умение программировать необходимо, если вы планируете стать инженером по автоматизации тестирования. Они занимаются написанием скриптов и созданием инструментов, которые облегчают тестировщикам работу. Кстати, обучение автоматизированному тестированию можно пройти отдельно, если вас интересует именно это.

И еще один важный момент. Тестировщику в работе необходимо обладать хорошими коммуникативными навыками, ведь работа связана с постоянным сотрудничеством с другими специалистами. Поэтому умение последовательно и логично излагать мысли не менее важно, чем другие для работы в этой профессии.