Какие изменения коснулись владимирцев с 1 января 2023 года? С 1 января в российском...

Какие изменения коснулись владимирцев с 1 января 2023 года?С 1 января в российском законодательстве вступает в силу ряд изменений, которые коснутся также жизни владимирцев. Расскажем коротко об основных нововведениях.Объединение ПФР и Фонда социального страхованияС 1 января Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России (ПФР) будут объединены в новую структуру, которая получила название Фонд пенсионного и соцстрахования, сокращенно - Социальный фонд России (СФР).Новая организация будет работать с пенсионерами, выплачивать ежемесячные платежи и пособия. Даты получения выплат не изменятся, а также необходимые документы, в том числе выписки и справки можно будет получать через Госуслуги.Увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимумас 1 января россиян ждет увеличение на 6,3 процента минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь он будет равен 16 242 рублям. При этом при расчете МРОТа не будет учитываться величина медианной заработной платы.Также в начале года будет установлен новый прожиточный минимум. Он увеличится на 3,3% и в среднем по стране составит 14 375 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля.Неработающим пенсионерам поднимут пенсииВ начале года увеличат страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров - размер повышения составит 4,8 процента. По отношению к 1 января 2022 года размер пенсий вырос на 15,3 процента.Новое детское пособиеВ начале года будет введено единое пособие на детей в возрасте до 17 лет. Получить его смогут семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для детей. Для получения выплат нужно будет обратиться с заявлением в СФР.Единый налоговый платеж и изменения в НДФЛС 1 января начнет действовать новый способ уплаты налогов - все граждане обязаны исполнять налоговые обязательства посредством так называемого единого налогового платежа. При этом эти денежные средства налоговая инспекция будет распределять самостоятельно.Также в начале года изменится срок уплаты НДФЛ в бюджет - теперь его нужно будет перечислять каждый месяц до 28 числа.Кроме того, изменения коснулись и порядка формы предоставляемой отчетности по НДФЛ. Так, квартальная 6-НДФЛ должна быть сдана в налоговую до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовую отчетность нужно сдавать до 25 февраля следующего года.Отмена справки 182 НС января работодатели больше не обязаны предоставлять своим сотрудникам справки о доходах и страховых взносах. Эта функция перешла к Социальному Фонду России.Новые трудовые книжкиС 1 января появятся трудовые книжки нового образца. Теперь это будет защищенная полиграфическая продукция уровня защиты «В». При этом увеличатся до четырнадцати разворотов сведения о работе и до двенадцати - во вкладыше. Трудовые книжки старого образца, которые находятся у работодателей, остаются действительными и бессрочными.Изменения для автовладельцевС января для водителей начнут действовать новая госпошлина и увеличенные акцизы на легковые машины.В частности, пошлину в тысячу рублей придется заплатить за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемого транспортного средства. Такую же сумму будут уплачивать и за повторное получение разрешения.Кроме того, предусмотрены пошлины в размере тысячи рублей и 1,5 тыс. рублей за продление срока действия свидетельства о допуске автомобиля к перевозке опасных грузов и выдачу свидетельства о допуске машины к перевозке опасных грузов. Также с 800 рублей до 1,5 тыс. рублей увеличена пошлина за выдачу свидетельства о безопасности автомобиля с измененной конструкцией.Повышаются акцизы на легковые автомобили и мотоциклы. Сумма налога будет зависеть от мощности двигателя транспортного средства.При этом в январе не планируется продление скидки в 30% при оплате пошлин через «Госуслуги». А долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.Срок погашения штрафов увеличатС 1 января будет увеличен период оплаты штрафов. Теперь на это отводится 20 дней вместо 10. При этом если штраф отплатить в течение первых десяти дней, будет действовать скидка в размере 50 процентов от его суммы.Цифровые рублиС 1 января граждане получат возможность использовать цифровые деньги для оплаты своих счетов. Банки, принявшие участие в тестировании новой платежной системы отметили, что этот шаг значительно облегчит жизнь россиян и станет значимым шагом к развитию экономики.Регистрация товарных знаковТеперь право зарегистрировать товарный знак смогут физические лица, которые применяют налог на профессиональный доход.Увеличится цена на водкуС нового года 0,5 литров водки в рознице будут стоить минимум 281 рубль, а минимальная оптовая цена увеличится до 238 рублей.Кроме того, минимальные цены в рознице могут вырастить на бренди до 375 рублей и коньяк — 517 рублей. Стоимость указана за объем 0,5 литра.Фото www.pxfuel.com