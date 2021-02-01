Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 23 645 человек.

По информации Роспотребнадзора на 1 февраля, во Владимирской области подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 40 инфицированных Covid-19. Ещё 18 положительных диагнозов поставлено в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 10 - в Александровском, 9 - в Петушинском районах. По 7 заболевших прибавилось в Собинском, Юрьев-Польском и Ковровском районах, по 6 - в Вязниковском, Кольчугинском и Киржачском районах, 5 - в Селивановском районе. Ещё по 4 инфицированных зафиксировано в Суздальском районе и г. Радужный, по 3 - в Судогодском и Меленковском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 23 645 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.