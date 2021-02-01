В селе Клязьминский городок предлагается создать экспозицию, посвящённому Стародубскому княжеству.

В селе Клязьминский городок предлагается создать экспозицию, посвящённому Стародубскому княжеству«Проект носит название «Стольный град». В средневековье на месте современного Клязьминского городка стоял город Стародуб на Клязьме.В рамках проекта предполагается реконструировать фрагмент пограничной городской крепости, создать филиал Историко-краеведческого музея Ковровского района с экспозициями, посвящёнными истории Стародуба и Клязьминского городка, а история эта действительно богата на события», – рассказала Алиса Бирюкова.В планах авторов – открыть туристско-ремесленный центр «Город стародубских мастеров», а также построить гостиницу и кафе. Идея сейчас находится в стадии проработки.На месте села Клязьминский городок ранее находился город Стародуб, который в 1152 году основал князь Юрий Долгорукий. Эта пограничная крепость охраняла водный путь по Клязьме на дальних подступах к столице княжества – Владимиру.Поворотным в истории Стародуба стал 1238 год. Сохранилась легенда об обороне города от войск хана Батыя зимой 1238 года. Тогда враги спалили крепость дотла и ушли, а княжеская дружина истародубцысумели спастись от гибели. После ухода ордынцев из разорённой Северо-Восточной Руси возник Стародубский удел с самостоятельными князьями. Родоначальником местной княжеской династии стал младший сын великого князя Всеволода Большое Гнездо Иван Всеволодович, родившийся в Стародубе.Территория Стародубского княжества была достаточно велика и охватывала земли в пределах нынешних Ковровского, Камешковского и Вязниковского районов Владимирской области и Савинского, Южского, Палехского, Лежневского, Тейковского и Шуйского районов Ивановской области.К слову, Клязьминский городок в 2020 году стал победителем регионального конкурса «Самая красивая деревня».