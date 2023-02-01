Обстановка характеризуется как стабильная и устойчивая.

Международный валютный фонд опубликовал свежий прогноз по развитию российской экономики в 2023 году. По данным экспертов, в ближайшее время она продемонстрирует рост. И это выглядит весьма впечатляющим на фоне совсем недавнего октябрьского доклада, в котором те же эксперты пророчили ее падение. В этом году МВФ прогнозирует рост ВВП России на 0,3% (что на 2,6% лучше октябрьских обещаний), а в 2024-м — на 2,1% (на 0,6% выше предыдущих оценок).Несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию, российская экономика продолжает оставаться одной из ключевых в мире. Немалую роль в этом играет ситуация в субъектах страны.Владимирская область продолжает обеспечивать рост основных показателей. За 11 месяцев 2022 года достигнут рекорд по вводу жилья – свыше 1,1 миллиона квадратных метров (рост в 1,4 раза). Положительная тенденция прослеживается и в сфере инвестиций в основной капитал – 118,7 миллиардов рублей (185,4% за 9 месяцев того же года). Многие предприятия успешно справляются с дефицитом материалов, оборудования и сырья из-за нарушенных логистических связей, успешно замещая нехватку аналогами отечественного или дружественного производства.- Ситуация в экономике области характеризуется как стабильная и устойчивая. За 11 месяцев 2022 года индекс промышленного производства составил 103% (к январю-ноябрю 2021 года), общий оборот организаций – 1 519,4 миллиарда рублей (108,9%), объем работ в строительстве оценивается в 102,8 миллиарда рублей (182,4%), объем платных услуг населению – 74,3 миллиарда рублей (100,4%). Прогноз социально-экономического развития Владимирской области на 2023-2025 годы в целом положительный положительный, ежегодный прирост оценивается на уровне 100,1-102%, - сообщил Сергей Сидорин Сергей Александрович, министр экономического развития и промышленности области.Продукция владимирских производителей известна за пределами региона. Она конкурентоспособна и востребована: ткани из стекловолокна, стеклянные сосуды, матрасы, стрелочные переводы, льняные ткани и линолеум.Кроме того, в области продолжают формироваться новые особые экономические зоны. Это «Доброград 1» в Ковровском районе, а также «Владимир» на территории Киржачского и Александровского районов. Среди перспективных промышленных центров - фармацевтическая долина» в поселке Вольгинский, «Лазерная долина» в ЗАТО Радужный, Национальный центр мембранных технологий на базе предприятия «Полимерсинтез» и другие. Все это делает Владимирскую область крайне привлекательной не только для российских, но и для иностранных инвесторов.