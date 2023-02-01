Во владимирских роддомах выдают электронные свидетельства о рождении. Через два года получить...

Во владимирских роддомах выдают электронные свидетельства о рождении.Через два года получить бумажное свидетельство о рождении ребенка будет невозможно. Система переходит в электронный формат. И к 2025-му все документы органов ЗАГС будут размещены в едином реестре. Родильные дома области уже обкатывают новую систему. Кристина Иванова узнала подробности.Как непросто с новорожденным малышом оформлять первые документы, мама Наталья знает прекрасно - очереди и кабинеты прошла с первым ребенком. Поэтому когда на дочь Елизавету предложили оформить свидетельство о рождении прямо в роддоме - сразу согласилась. Регистрацию прошла на госуслугах, заполнив анкету. Главный вопрос: электронный или бумажный?Наталья Маклашина, молодая мама:- То есть, какой вам нужно, такой вы и оформите. Очень быстро, удобно - дело пяти минут.- А вы бумажный будете делать?- Будем-будем. Потому что все равно во многих учреждениях спрашивают наличие бумажного.Система "без бумажки ты букашка" вот-вот должна уйти в прошлое. Документы, которые выдают органы ЗАГС, полностью переходят на электронный формат. Необходимость хранить их в традиционном виде отпадет - нужные сведения ведомства смогут получить сами в едином госреестре. По запросу. То есть, например, оформить соцвыплаты или подать заявление на очередь в сад молодые родители смогут не выходя из дома.Родильные дома одними из первых влились в новую схему. И пока идет "обкатка".Юлия Арсенина, директор Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области:- Если мама дает согласие, иногда у папы неактивен личный кабинет государственных услуг. Потому что папино согласие тоже обязательно. Ну, и были некие технические трудности по реализации самой системы, сейчас все эти трудности преодолены.Тем не менее, из девяти роддомов нашего региона на сегодня только четыре смогли провести полный цикл оформления электронных свидетельств о рождении. Областной перинатальный центр здесь демонстрирует неплохие показатели - первая "оцифровка" свидетельств прошла в декабре.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Сразу после родов в течение часа доктор, который принимает роды, заполняет медицинское свидетельство о рождении - также в электронном виде. Оно направляется в федеральную систему и приходит, соответственно, в течение первых суток пациентке на госуслуги.Удобно и быстро. Однако сходить в ЗАГС все же придется - за документом, подтверждающим, что у ребенка есть электронное свидетельство. Суть в том, что очное оформление сейчас занимает порядка сорока минут. По новой системе - документ выдается практически сразу.Кристина Иванова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир"