Во Владимирской области 10 человек живут в аварийном доме, который должны были снести 7 лет...

Во Владимирской области 10 человек живут в аварийном доме, который должны были снести 7 лет назад.Прокуратурой города Владимира установлено, что дом № 4 по ул. Федосеева г. Владимира, 1917 года постройки, был признан аварийным и подлежащим сносу до конца 2015 года.Состояние кго несущих конструкций (фундаментов, перекрытий, крыши и кровли) является аварийным, физический износ дома составляет 69 %, поэтому эксплуатация здания несет реальную угрозу безопасности жильцов. Но до сих пор в двух муниципальных квартирах зарегистрированы и живут10 граждан, другого жилья которым так и не предоставили, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор города Владимира обратился в суд с соотвествующим иском, решением Октябрьского районного суда он удовлетворен.Фото https://www.pxfuel.com/en