Во Владимирской области назначен новый глава администрации района. В конкурсе на замещение...

Во Владимирской области назначен новый глава администрации района.В конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Гороховецкого района рассматривались три кандидатуры:- завотделом управления образования администрации Гороховецкого района Светлана Кащенко,- и.о. главы администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол,- руководитель МКУ «Административный центр Гороховецкого района» Андрей Чистяков.Все кандидаты представили депутатам райсовета своё видение социально-экономического развития Гороховецкого района. Было принято решение поддержать кандидатуру Оксаны Рябовол, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Она родилась в Гороховце в 1973 году, имеет высшее образование. С ноября 2019 года замещала должность заместителя главы администрации Гороховецкого района. 19 ноября 2022 года её назначили исполняющим обязанности главы администрации Гороховецкого района.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области.