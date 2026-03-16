В одном офисе умер старый негр, который много лет чистил мусоропровод
за 100 баксов в месяц.
Ну, типа, умер, а чистить-то и некому. Босс отправился на биржу труда:
- Дайте мне человека, который будет мне мусоропровод чистить
за 100 баксов в месяц.
- Да иди ты в задницу! Сам за такие деньги чисти!
Ну, что делать - пошел на другую. Спрашивает:
- Дайте мне человека, который будет мне мусоропровод чистить
за 1000 баксов в месяц.
- Да иди ты в задницу! Сам за такие деньги чисти!
Пошел на третью. Там - то же самое:
- Дайте мне человека, который будет мне мусоропровод чистить
за 10000 баксов в месяц.
- Да иди ты в задницу! Сам за такие деньги чисти!
Грустный, идет босс по улице. Не знает, чего и делать... Видит
- под мостом бомж сидит. Спрашивает автоматически:
-
еще анекдот!