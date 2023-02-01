В феврале жителей региона ждет плановое отключение телевизионной и радиовещательной сети. Всё дело в проводимых работах на объектах связи. По графику проводимых работ с 10:00 до 16:00 отключения

В феврале жителей региона ждет плановое отключение телевизионной и радиовещательной сети. Всё дело в проводимых работах на объектах связи. По графику проводимых работ с 10:00 до 16:00 отключения ожидаются 6 февраля – в городе Киржаче (зона охвата – Александровский и Киржачский районы); 13 февраля – в селе Ополье Юрьев-Польского района (зона охвата – Юрьев-Польский район);