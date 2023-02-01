В феврале жителей региона ждет плановое отключение телевизионной и радиовещательной сети. Всё дело в проводимых работах на объектах связи. По графику проводимых работ с 10:00 до 16:00 отключения
<a href="https://33live.ru/novosti/01-02-2023-zhitelyam-vladimirskoj-oblasti-pridyotsya-stolknutsya-s-pereboyami-v-rabote-televideniya-i-radio.html" target="_blank">Жителям Владимирской области придётся столкнуться с перебоями в работе телевидения и радио</a> - В феврале жителей региона ждет плановое отключение телевизионной и радиовещательной сети. Всё дело в проводимых работах на объектах связи. По графику проводимых работ с 10:00 до 16:00 отключения
[url=https://33live.ru/novosti/01-02-2023-zhitelyam-vladimirskoj-oblasti-pridyotsya-stolknutsya-s-pereboyami-v-rabote-televideniya-i-radio.html]Жителям Владимирской области придётся столкнуться с перебоями в работе телевидения и радио[/url] - В феврале жителей региона ждет плановое отключение телевизионной и радиовещательной сети. Всё дело в проводимых работах на объектах связи. По графику проводимых работ с 10:00 до 16:00 отключения