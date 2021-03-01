Ранее он был руководителем «ЕРИЦ Владимирской области».

ООО «Единый расчётный кассовый центр» возглавил Дмитрий Ермолаев, который ранее был руководителем «ЕРИЦ Владимирской области».Напомним, что жители многоквартирных домов во Владимире с 25 марта 2021 года за услуги водоснабжения и водоотведения на основании заключенного агентского договора с «Владимирводоканалом».Дмитрий Ермолаев с должности руководителя «ЕРИЦ Владимирской области» год назад. Потом по решению суда он , но уволился по соглашению сторон.