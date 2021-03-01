Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросам качества оказания населению услуг теплоснабжения.

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросам качества оказания населению услуг теплоснабжения.Установлено, что котельная муниципального унитарного предприятия Вязниковского района «Фонд», расположенная в мкр. Нововязники, оказывает услуги по отоплению 10 многоквартирных домов, в которых проживают 410 жителей. В начале февраля 2021 года произошла разгерметизация секций одного из двух ее котлоагрегатов.Межрайонной прокуратурой совместно с представителями филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Вязниковском и Гороховецком районах организовано проведение замеров температуры воздуха в жилых помещениях многоквартирных домов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Выявлено, что температура теплоносителя на выходе из котельной при температуре окружающего воздуха – 15°С составляла +62,4°С вместо +77°С. По этой причине жителям мкр. Нововязники города Вязники оказывалась услуга теплоснабжения ненадлежащего качества.В этой связи межрайонной прокуратурой в адрес руководителя муниципального предприятия внесено представление. Кроме того, прокурором в отношении МУП «Фонд» возбуждены производства по делам об административном правонарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений - на контроле межрайонной прокуратуры.