Весна пришла. Крыши потекли. Это кадры не из нежилого помещения. Это квартира в многоквартирном доме на проспекте Ленина. Данную трёшку Татьяна, вместе с мужем, приобрела в декабре прошлого

Весна пришла. Крыши потекли. Это кадры не из нежилого помещения. Это квартира в многоквартирном доме на проспекте Ленина. Данную трёшку Татьяна, вместе с мужем, приобрела в декабре прошлого года. Недвижимость была в убитом состоянии, поэтому семья приступила к капитальному ремонту. Менять решили всё: двери, обои, полы. Накануне протечки рабочие счищали снег с крыши, а это