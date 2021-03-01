Хулиганская выходка для 25-летнего жителя Суздальского района обернулась уголовным преследованием. Парня подозревают в угоне. Как сообщают в пресс-службе полиции, молодой человек употребил

Хулиганская выходка для 25-летнего жителя Суздальского района обернулась уголовным преследованием. Парня подозревают в угоне. Как сообщают в пресс-службе полиции, молодой человек употребил спиртные напитки и решил покататься по селу на тракторе местного фермера. Разрешения у владельца транспортного средства он, разумеется, не спросил. Во время поездки “тракторист” снёс ветку газопровода и оставил без газа несколько домов.