Землю вернут в ведение мэрии.

Во Владимире суд вернул мэрии гараж-парковку на улице Спасской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Апелляционный суд оставил без изменения Владимирского арбитража, который признал недействительным договор аренды участков площадью 5300 квадратных метров в центре города. Земля находится на балансе ЦПКиО, но с сентября 2020 года учреждение сдало её в аренду компании «Паркинг» как гараж-стоянку. По факту фирма получила без торгов не гараж, а земельный участок. Прокуроры посчитали сделку незаконной. Суд поддержал их. Мэрия и её контрагент попытались обжаловать решение судьи, но безуспешно.Исполнение вступившего в силу постановления находится на контроле региональной прокуратуры.