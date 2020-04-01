В видеообращении представители общественного совета при региональном УМВД предлагают молодежи помочь в защите пожилых граждан от мошеннических действий.

Члены общественного совета при УМВД России по Владимирской области присоединились к профилактической акции МВД России «Расскажи родителям», направленной на предупреждение мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста. Общественники записали видеообращение к молодежи, в котором призвали в непростой сегодняшней ситуации быть особенно внимательными к своим пожилым родственникам.Любое проявление внимания и заботы, а также разъяснения о возможных способах мошеннических действий, в том числе дистанционных, помогут защитить наших близких от преступных посягательств.Татьяна Сидорова, председатель общественного совета при УМВД России по Владимирской области: «К сожалению, мы не имеем возможности всегда быть рядом с нашими близкими, поэтому в сложившейся ситуации надо проявить особую заботу».Андрей Тихонов, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области: «Сегодня мы обращаемся, прежде всего, к молодому поколению. Просим Вас провести беседу со своими родителями, бабушками и дедушками, которые вынуждены сегодня оставаться дома. Давайте защитим их не только от вируса, но и от мошенников, которые могут попытаться воспользоваться данной ситуацией».Ольга Казурова, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области: «В первую очередь, позвоните родным. Мы должны предупредить их, что по телефону или в дверь могут звонить злоумышленники, которые будут предлагать какую-то помощь, льготы, бесплатные лекарства. Под видом работников социальных служб под разными предлогами, например, померить температуру, они могут пытаться проникнуть в квартиру».Игорь Кехтер, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области: «Напомните своим родным, объясните пожилым соседям, чтобы не спешили открывать двери незнакомым людям, проверяли, кто пришел и с какой целью. А если им нужна помощь, рекомендуйте обращаться только в соответствующие службы».Светлана Мангушева, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области: «Настоятельно попросите, чтобы ни при каких обстоятельствах не сообщали номера своих банковских карт, коды и пароли, не перечисляли деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили неизвестные. Если кто-то позвонил и сказал, что близкие находятся в беде, пусть не паникуют, просто перезвонят своим родным».Сергей Замковой, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области: «Пожалуйста, позвоните родителям, бабушкам, дедушкам, пусть они будут особенно бдительны сейчас, когда могут участиться случаи мошенничеств. Давайте позаботимся о своих близких. Будьте внимательны, будьте бдительны и будьте здоровы!».Татьяна Сидорова, председатель общественного совета при УМВД России по Владимирской области: «Еще раз обращаемся ко всем жителям области: берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома!».