Какие изменения произошли за 11 лет с момента его начала и какие ещё
фестивали с аппетитными названиями позволяют заниматься детям
творчеством, в интервью Вестям рассказал Роман Чуркин, руководитель
проекта Вкусные каникулы.
В конце апреля будут подведены итоги Всероссийского фестиваля театральных коллективов под вкусным названием "Шоколад". Как пандемия отразилась на организации конкурса? Какие изменения произошли за 11 лет с момента его начала и какие ещё фестивали с аппетитными названиями позволяют заниматься детям творчеством, в интервью "Вестям" рассказал Роман Чуркин, руководитель проекта "Вкусные каникулы".