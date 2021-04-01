Какие изменения произошли за 11 лет с момента его начала и какие ещё фестивали с аппетитными названиями позволяют заниматься детям творчеством, в интервью Вестям рассказал Роман Чуркин, руководитель проекта Вкусные каникулы.

В конце апреля будут подведены итоги Всероссийского фестиваля театральных коллективов под вкусным названием "Шоколад". Как пандемия отразилась на организации конкурса? Какие изменения произошли за 11 лет с момента его начала и какие ещё фестивали с аппетитными названиями позволяют заниматься детям творчеством, в интервью "Вестям" рассказал Роман Чуркин, руководитель проекта "Вкусные каникулы".