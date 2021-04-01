Сейчас на ней отмечены 43 объекта.

В общественном движении «Владимир будущего» создали карту владимирских мозаик. Сейчас на ней отмечены 43 объекта.Оценить масштаб экспансии уличных панно и посмотреть краткую информацию по каждому из них можно на . Создатели уточняют, список мозаик неполный и информацию удалось узнать далеко не по всем. Но это первая попытка систематизировать сведения об уцелевших фрагментах советской архитектуры. У владимирцев и гостей города есть возможность дополнить карту своими фото и данными. Для этого под адресным списком мозаик есть форма обратной связи. Мозаики не являются объектами культурного наследия. И постепенно эти исторические панно исчезают с улиц. Но активисты "Владимир будущего" надеются, что карта не станет виртуальным кладбищем прошлого.Многие жители города считают, что оживляют серые спальные районы. Мозаики, сложенные, как правило, профессиональными художниками, делают местность узнаваемой и в чём-то даже привлекательной. Это такой же фрагмент исторического наследия, как, например, наличники или старые магазинные вывески. Напомним, интерес к этой теме возник после того, как собственник квартиры на Юбилейной утеплил ее и, таким образом, .