По всей России водят хороводы - только что в областном дворце культуры и искусства завершился...

"По всей России водят хороводы" - только что в областном дворце культуры и искусства завершился первый день Всероссийского фестиваля русского народного танца имени Татьяны Устиновой. Фестиваль открыл год народного искусства России. Во Владимире собрались мастера со всего региона.Марина Лебедева, методист Мстерского художественного музея:- Конечно, нас много связывает .. Мы все художники, независимо от того, кто чем занимался. Это или глиняная игрушка, или роспись или вышивка. Мы все художники. И, конечно, нас радует встреча!В последний раз в таком формате мастера собирались еще до пандемии. Сегодня своим творчеством поделились покровские, гороховецкие, александровские, киржачские, кольчугинские художники. Сюжет "Генерал Топтыгин" - особенно любим мстёрскими творцами лаковой миниатюры. Он рассказывает историю знаменитой русской тройки. Гороховецкая игрушка вырезалась плотниками- Якушами топором. Возрождать ее в нашем регионе начали чуть больше десяти лет назад. А мастер по дереву Павел Ивашкин и его сын Захар демонстрируют кубарь - или волчок. Эта забава известна еще с 12 столетия. От неё пошло выражение " катиться кубарем".Захар Ивашкин:- Чтобы все люди интересовались.. И когда он крутится, то Россию капец как не победить! Потому что Россия - самая народная страна, русская!