Уникальную разработку, созданную учеными из Владимира, испытают в зоне СВО. Речь о фильтрах для...

Уникальную разработку, созданную учеными из Владимира, испытают в зоне СВО.Речь о фильтрах для двигателей, которые установят на бронеавтомобиль «Буран». Преимуществ разработки - это простота конструкции, эффективность, низкое гидравлическое сопротивление и невысокая стоимость."Инновационные фильтры охлаждающей жидкости двигателей разработаны и выпускаются научно-техническим центром "АвтоСфера" при ВлГУ. Испытания начались по решению комиссии Минобороны России", - рассказали в вузе.Разработка не имеет прямых аналогов не только в России, но и за рубежом. Преимущества гидроциклонного фильтра-сепаратора – высокая эффективность, низкое гидравлическое сопротивление, простота конструкции и невысокая стоимость, возможность многократного использования, большая надежность. Оригинальность технического решения запатентована.Фото официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области