Во Владимирской области стартовало строительство новой современной поликлиники. В рамках...

Во Владимирской области стартовало строительство новой современной поликлиники.В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в Собинке началось строительство четырехэтажной поликлиники площадью десять тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Контракт на строительство стоимостью более 610 миллионов рублей заключили 22 декабря прошлого года. С 10 марта площадку передали застройщику и начали подготовительные работы.Стройку планируют завершить уже к концу 2024 года. Региональный Минздрав сообщает, что в поликлинике будут предусмотрены лифт, удобная регистратура и широкие коридоры для маломобильных граждан.Фото - Официальный Телеграм-канал Правительства Владимирской области.