Отделочнику квартир понадобился лазерный нивелир, вот только покупать его мужчина не захотел. Полицейские задержали магазинного вора. Им оказался 34-летний житель Собинки, который

Отделочнику квартир понадобился лазерный нивелир, вот только покупать его мужчина не захотел. Полицейские задержали магазинного вора. Им оказался 34-летний житель Собинки, который занимается ремонтом квартир. Как сообщает пресс-служба УМВД, мужчина украл нивелир в одном из гипермаркетов Владимира. Стоимость прибора 8 тысяч рублей. Злоумышленник спрятал под куртку нивелир и пронес мимо кассы. Теперь мужчине грозит срок