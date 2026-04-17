Купейный вагон поезда дальнего следования. Поздний вечер. В купе двое: мужчина и женщина.
Женщина:
- Нет, с этой железной дорогой можно просто сойти с ума!
Мужчина:
-Да, вы правы: в вагоне пыль, мусор...
Женщина:
- Я не об этом!
Мужчина:
-Постель не первой свежести!
Женщина:
-Вы на что намекаете?
Мужчина:
-Я совсем не намекаю!
Женщина:
-Так я вам и поверила! Мужчина остается с женщиной наедине и не на что не намекает!
Мужчина:
-Да у меня и в мыслях ничего небыло!
Женщина:
-Правильно, мыслей не надо, если все делается инстинктивно!
Мужчина:
-Что все?
Женщина:
-Вы меня изнасилуете!
Мужчина:
-Вы ненормальная?
Женщина:
-Первый раз слышу, чтобы перед тем как изнасиловать, проверяли интеллектуальный коэффициент
еще анекдот!