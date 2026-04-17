В условиях действующего режима повышенной готовности вопрос о том, где спрятаться при сигнале «Ракетная или Беспилотная опасность», становится жизненно важным. Многие жители многоэтажек

В условиях действующего режима повышенной готовности вопрос о том, где спрятаться при сигнале «Ракетная или Беспилотная опасность», становится жизненно важным. Многие жители многоэтажек до сих пор теряются в догадках: куда именно бежать и что должно находиться внутри безопасного подвала? Ответы на эти вопросы журналистам дал начальник отдела ГО и ЧС по Октябрьскому району администрации города