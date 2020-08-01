Их традиционно любили и цари, и простой люд. Разговор пойдет о русском деликатесе-соленых огурцах.

Их традиционно любили и цари, и простой люд. Разговор пойдет о русском деликатесе-соленых огурцах.Их начали солить несколько тысячелетий назад , и эксперименты не прекращаются. Государственное признание огуречный промысел получил во Времена Петра 1. А славились своими огурцами в древности Суздаль и Новгородские деревни.Очень большим любителем огурцов был Наполеон. Однажды он пообещал награду, тому кто придумает способ сохранения огурцов во время военных походов. Доподлинно не известно - был ли кто отмечен его наградой.Но заслуженно бы ее получила жительница Ликино Александра Егоровна Земскова.Сегодня мы приготовим огурцы по ее забытому рецепту - холодным способом , с дубовыми листочками. Секретами делится внучка Елена Обрубова завсектором Ликинский сельский клуб.Смотрим, слушаем, и - солим!