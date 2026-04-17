В Центре культуры и искусства на Соборной площади почтили подвиг узников фашистских лагерей. С 1933 по 45-й в концлагерях нацистов содержались около 20 миллионов человек. Каждый шестой узник был

В Центре культуры и искусства на Соборной площади почтили подвиг узников фашистских лагерей. С 1933 по 45-й в концлагерях нацистов содержались около 20 миллионов человек. Каждый шестой узник был несовершеннолетним. Вместо радостного детства они познали голод, непосильный труд и эксперименты на себе. 11 апреля 1945 года началось вооруженное восстание узников в Бухенвальде. Эта дата стала