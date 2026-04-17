Приезжает Ющенко в Тибет. А там все монахи в оранжевом. Обрадовался, подходит к одному, а тот: "Ом намах шивайя..." - Остолбенел Ющенко, и думает:
"Наверное, все-таки за Януковича..."
Спят Ющенко и Янукович в одной кровати. Между ними - Украина. Просыпается и думает: "Нету толку ни с того, ни с другого... Дай хоть желание загадаю..."
Стоят как-то Ющенко с Януковичем. Вдруг видят: идет Симоненко, оранжевым флагом размахивает... Обрадовался Ющенко, - мол и коммунисты за него...
- Да нет, говорит Янукович, - просто тряпка выгорела...
Вопрос Ющенко:
- Герр Пес - это намек на непростые отношения с Германией???
БЛИЦ:
Едут Янукович и Ющенко в одном вагоне метро.
Один - в Донецк, другой - во Львов...
еще анекдот!