«Циклон не сдаёт позиций»: во Владимирской области продолжается дождливый период Обширный циклон,...

«Циклон не сдаёт позиций»: во Владимирской области продолжается дождливый периодОбширный циклон, наполненный прохладными воздушными массами, по-прежнему главенствует над 33 регионом. В такой ситуации погода практически не изменится: пасмурное небо, небольшие дожди и «душная» погода ожидают владимирцев.В пятницу, 2 августа 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +21°С, а к вечеру спадет до +15°С.Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 1-2 м/с.Показатель влажности - 90%.В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 739 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений