Следственный комитет по Владимирской области предъявил обвинение двум местным жителям – из Владимира и Суздаля. Их подозревают в публичном оправдании терроризма через интернет. По версии

Следственный комитет по Владимирской области предъявил обвинение двум местным жителям – из Владимира и Суздаля. Их подозревают в публичном оправдании терроризма через интернет. По версии следствия, оба 41-летних мужчины оставляли комментарии под постом о теракте в одной из популярных социальных сетей. Они действовали под анонимными именами, но их личность была установлена в ходе совместной операции