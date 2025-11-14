На территории Больницы скорой медицинской помощи («Красный крест») появится парковка на 34 машино-места. Сегодня подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта. Работы ведутся активно.

На территории Больницы скорой медицинской помощи («Красный крест») появится парковка на 34 машино-места. Сегодня подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта. Работы ведутся активно. Уложили первый слой асфальта. Сегодня полностью уложим второй слой асфальта. Затем будем заниматься озеленением и благоустройством откосов, также наносить разметку, – пояснил Антон Капранов, генеральный директор компании «Арбон». Помимо парковки, проектом