В 2024 году Почётными гражданами Владимирской области стали известные деятели культуры Анатолий Антонов и Артём Маркин.

В 2024 году Почётными гражданами Владимирской области стали известные деятели культуры Анатолий Антонов и Артём Маркин. Об этом рассказала регионального правительства.Анатолий Антонов является художественным руководителем Русского оркестра областной филармонии. В этом году мужчина отметил своё 80-летие.Артёму Маркину звание Почётного гражданина присвоили посмертно. Директора Центра классической музыки не стало в марте текущего года.