В музее-заповеднике «Александровская слобода» летние каникулы в разгаре.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» летние каникулы в разгаре. Большим спросом пользуется новая тематическая экскурсия. А проводят ее в недавно открывшейся экспозиции «На Печатном дворе», которая воспроизводит работу «штанбы» в слободской резиденции Ивана Грозного. Известно, что здесь под руководством Андроника Тимофеева Невежи было выпущено четыре издания: Евангелие, Апостол, Часо́вник и Псалтирь.О процессе, сопровождавшем «рождение» новой книги, и рассказывают теперь экскурсоводы. В первую очередь, детям и подросткам, для которых история создания книг в Средневековье увлекательна, но непонятна. Поэтому для визуализации сложной темы обязательно нужен, как говорили в школе, дидактический материал.В экспозиции тоже есть предметы, которые всем обязательно хочется рассмотреть получше. В первую очередь, это литеры – стальные брусочки-буквы. Ребята с интересом узнаю́т о том, что в России их делали исключительно из олова. Но собственного производства олова в нашей стране в то время не было, поэтому прямо на печатном дворе закупленные за границей оловянные блюда и тарели расплавляли в печах и заливали в специальную форму для литер.Кроме того, каждому любопытно подержать в руках настоящую ки́новарь – минерал, использовавшийся в XVI веке для приготовления красной краски.«Для «внедрения» в атмосферу средневековой штанбы мы заказали реплики раритетов, находящихся здесь. Это «Псалтирь слободская», отпечатанная в царской слободской печатне в 1577 г. Для изготовления копии использована бумага ручной работы, деревянные переплеты, кожа, застежки и т.д. Еще мы показываем ребятам разворот листа из этой же книги с изображением царя Давида, чтобы наглядно продемонстрировать очень важный в XVI веке процесс просушки отпечатанного листа. А сегодня у нас появились новые предметы – сама гравюра с Давидом, с которой делали оттиски, и заставка (ими украшали начало текста, новую главу и т. д.). И конечно, здесь ребятам выпадает уникальная возможность оказаться в роли подмастерья и поработать на уменьшенной копии средневекового печатного стана», - рассказала зав. экскурсионным отделом музея-заповедника Мария Анашкина.Кстати, напоминаем, что, благодаря поддержке и спонсорской помощи директора ОАО «Киржачская типография» Евгения Сергеевича Федорова для всех школьников Владимирской области посещение новой экспозиции и тематическая экскурсия «На Печатном дворе» в течение летних каникул бесплатны. Ежедневные заказы подтверждают, что акция – в топе туристических предложений!