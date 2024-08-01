Об этом сегодня, 1 августа, сообщил Александр Авдеев.

Росавиация одобрила проект по реконструкции аэропорта Семязино во Владимире. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил Александр Авдеев.Решение было принято в Федеральном агентстве воздушного транспорта, которое также выразило готовность финансировать закупку и установку оборудования для объектов управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов. Эти затраты составят не менее 10% от общей стоимости реконструкции.Согласование с Росавиацией проходило не без трудностей, так как ранее глава ведомства Дмитрий Ядров считал, что такие инвестиции не окупятся. Второе же совещание запланировано после выбора подрядчика, который может быть определен уже 17 августа. Это будет вторая попытка выбрать компанию для выполнения работ по реконструкции.Компании, намеренная заниматься ремонтом, готова заплатить 5,252 миллиарда рублей. Планируется, что первый этап работ должен быть завершен до июня 2025 года, а второй - до июня 2026 года.Ожидается, что после завершения реконструкции возобновятся пассажирские перевозки. По оценкам властей, аэропорт сможет принимать самолеты на 150-200 человек. Пассажирские перевозки из Владимира будут осуществляться до Сочи, Калининграда, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.