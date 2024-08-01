В туристической столице 33-го регионе идут активные работы по благоустройству городского сада.

В туристической столице 33-го регионе идут активные работы по благоустройству городского сада. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Работы по созданию комфортного общественного пространства осуществляют сотрудники ДСУ-3. Специалисты уже демонтировали старое покрытие и начали строить новые пешеходные дорожки. Кроме того, в городском саду подготовлены бетонные основания под установку опор уличного освещения. Их, к слову сказать, в парке будет 56 штук.«Сейчас рабочие занимаются устройством основания под покрытие «каменный ковёр», рекультивацией и отсыпкой почво-растительного грунта, продолжают установку опор освещения. Также специалисты приступили к озеленению парковой зоны», - говорится в сообщении пресс-службы.В дальнейшем в парке должны поставить 87 светильников и 26 лавочек, а также смонтировать модульный туалет.