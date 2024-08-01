Это лишь второй случай на территории Северо-Восточной Руси, где были найдены одновременно оружие и конная амуниция.

Археологи из России сообщили о новом открытии, сделанном во время исследования могильника Гнездилово под Суздалем. В ходе раскопок было обнаружено ранее неизвестное погребение всадника эпохи домонгольского нашествия, в котором найден богатый набор предметов и сложная погребальная камера. Это лишь второй случай на территории Северо-Восточной Руси, где были найдены одновременно оружие и конная амуниция.Специалисты отмечают редкость таких захоронений в древнерусских могильниках, поскольку обычно захоронения не содержат элементы оружия из-за особенностей языческого обряда и принятой христианизации древнерусской элиты. Найденное погребение свидетельствует о сохранении старых традиций умерших людей.Местоположение могильника Гнездилово было определено только недавно благодаря использованию современных методов геофизического сканирования и спутниковой разведки. После открытия первых курганов учеными начался активный процесс изучения данного района.В результате последних раскопок артефакты XI века получены из центральной части могильника и его северо-восточных районов, где были найдены новые неприкасаемые захоронения жителей Северо-Восточной Руси. Одним из особо интересных открытий стало погребение мужчины возрастом от 25 до 30 лет, которое выглядело необычно сложной деревянной конструкцией без использования железных гвоздей. Внутри погребения были найдены останки этого древнего жителя Руси, а также его боевой топор, нож и всадническое снаряжение, включая удила и стремена из железа. Также были обнаружены весы с гирями, что может указывать на то, что данный человек выполнял фискальные функции или участвовал в сборе податей.Академик Николай Макаров подчеркнул значимость данного захоронения для изучения русской дружинной культуры эпохи Ярослава Мудрого и его наследников. Это одно из двух известных захоронений такого типа на территории Северо-Восточной Руси по современным стандартам.Раскопки в могильнике Гнездилово продолжатся, осуществляются попытки полностью раскрыть погребальный обычай русской элиты того времени и получить более полное представление об этапе развития культуры и быта домонгольской эры.