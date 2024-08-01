Об этом сообщили представители «Владимирпассажиртранса».

Валидаторы в транспорте Владимира будут поменяны на бесчековые. Дмитрий Кнутов, начальник отдела безопасности движения в компании "Владимирпассажиртранс", высказал свое мнение о проблемах с бумажными билетами. Он отметил, что такие билеты не являются надежными из-за возможных поломок и человеческого фактора. В связи с этим, компания работает над переходом на электронные карты оплаты проезда.Схема оплаты с использованием транспортной или банковской карты уже реализуется. Пассажир должен приложить карту к валидатору и дождаться звукового сигнала подтверждения оплаты. При наличии проблем со списанием денег можно обратиться в администрацию перевозчика для решения этой ситуации.Контроль за проездом будет осуществляться контролерами и специальными устройствами, которые позволяют проверить оплачен ли проезд по карте. Количество списаний за одну поездку ограничено, чтобы предотвратить возможные мошеннические действия.Камеры в автобусах будут использоваться для подсчета пассажиропотока и контроля за количеством людей в автобусе. Несмотря на акцент на порядочность граждан, компания также рассматривает возможность привлечения правоохранительных органов для борьбы с безбилетным проездом. Тестирование новой системы безбумажной оплаты продлится несколько месяцев.