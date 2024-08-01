Юные спортсмены из Владимира отлично выступили на XII летней юношеской Спартакиаде учащихся России по легкой атлетике.

Юные спортсмены из Владимира отлично выступили на XII летней юношеской Спартакиаде учащихся России по легкой атлетике. Об этом рассказала горадминистрации.Финал соревнований проходил в Краснодаре с 26 по 28 июля и собрал сильнейших легкоатлетов в возрасте до 18 лет. Наш земляк Александр Панюшкин, который является воспитанником СШОР № 4, стал вторым в метании диска. А среди девушек по этой же дисциплине бронзу завоевала Арина Юрченко.«Также в минувшие выходные в Москве состоялся IX этап серии «Королева спорта». Владимирская спортсменка Елена Панова заняла 1 место в соревнованиях по метанию диска», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.