Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

Владимирские полицейские проведут «Зарядку со стражем порядка» для жителей города в субботу, 3 августа. Начало в 10:30 у городского колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.На День физкультурника в Центральном парке культуры и отдыха Владимира состоится спортивное мероприятие, организованное полицией. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе, проводимом известными спортсменами-полицейскими, которые являются мастерами самбо, дзюдо, бокса и комплексных единоборств. Эти спортсмены являются победителями и призерами на всероссийских и международных соревнованиях.Кроме того, гости смогут наблюдать за выступлениями полицейских собак, которые продемонстрируют свое умение и покажут элементы дрессировки.