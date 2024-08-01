Инцидент произошел вчера, 31 июля, на территории исправительной колонии №3 на улице Полины Осипенко. Жена осужденного приехала во Владимир из Москвы, чтобы освободить своего мужа. Для этого

Инцидент произошел вчера, 31 июля, на территории исправительной колонии №3 на улице Полины Осипенко. Жена осужденного приехала во Владимир из Москвы, чтобы освободить своего мужа. Для этого она придумала подкупить начальника больницы. Женщина предложила ему взятку – 500 тысяч рублей. Взамен она попросила сотрудника внести в медицинские документы супруга, находящегося на лечении, ложные сведения о