Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Во Владимире взяли ухажера, ограбившего свою новую знакомую. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.23 августа в полицию обратилась 33-летняя местная жительница. Она о пропаже денег и золотых украшений. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.«Сотрудники выяснили, что несколькими часами ранее в одном из городских кафе потерпевшая познакомилась с молодым человеком, которого пригласила к себе в гости. Находясь в квартире, он вышел из комнаты, а затем, под предлогом похода в магазин, покинул жилище. Спустя время девушка обнаружила пропажу наличных из её сумки и трёх золотых браслетов», - поделились историей «любви» владимирские полицейские.Они установили личность предполагаемого преступника, которым оказался 30-летний безработный. Подозреваемого арестовали.Выяснилось, что похищенное он сдал в ломбард, а деньги прогулял.В отношении подследственного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».