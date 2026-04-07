6 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества торжественно открылся XVI Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров «Шоколад». В этом году на мероприятие приехали 23

6 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества торжественно открылся XVI Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров «Шоколад». В этом году на мероприятие приехали 23 любительских коллектива из самых разных городов страны – от Москвы и Подмосковья до Томска и Нижнекамска. Об этом рассказали в облправительстве. В течение недели на площадках школы №22 и ДДюТ участники