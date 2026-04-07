Во Владимирскую область на образовательную стажировку приедут 19 специалистов из Буркина-Фасо и Республики Бурунди. Обучение организовано Финансовым университетом при Правительстве РФ
<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2026-specialisty-iz-afriki-izuchat-rabotu-rynka-truda-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Специалисты из Африки изучат работу рынка труда во Владимирской области</a> - Во Владимирскую область на образовательную стажировку приедут 19 специалистов из Буркина-Фасо и Республики Бурунди. Обучение организовано Финансовым университетом при Правительстве РФ
[url=https://33live.ru/novosti/07-04-2026-specialisty-iz-afriki-izuchat-rabotu-rynka-truda-vo-vladimirskoj-oblasti.html]Специалисты из Африки изучат работу рынка труда во Владимирской области[/url] - Во Владимирскую область на образовательную стажировку приедут 19 специалистов из Буркина-Фасо и Республики Бурунди. Обучение организовано Финансовым университетом при Правительстве РФ