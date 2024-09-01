В Коврове прокуратура взяла на контроль ситуацию с нарушением прав граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В Коврове прокуратура начала мониторинг ситуации, связанной с нарушениями прав граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Это произошло после того, как один из местных жителей пожаловался на трудности с получением специальных удостоверений. В результате проверки были выявлены различные нарушения.В осенний период 2023 года семья из четырех человек обратилась в отдел социальной защиты Коврова с просьбой о выдаче удостоверений, подтверждающих их статус как лиц, подвергшимся радиационному воздействию. Однако им было отказано, так как не оказалось документов, подтверждающих их проживание в зоне загрязнения.Несмотря на то что были предоставлены доказательства пребывания семьи в радиоактивной местности города Клинцы Брянской области, эти документы не были учтены, и семья так и не получила необходимые удостоверения.Ковровская прокуратура взяла на себя ответственность за защиту прав заявителя и его семьи.