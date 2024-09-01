Празднование Дня города растянулось на весь день.

Как сообщили в правительстве Владимирской области, традиционно 31 августа программа празднования дня города в Коврове разделилась на официальную и неофициальную части.Днём на площади воинской славы были вручены награды за патриотическое воспитание молодёжи и трудовые подвиги.На площади 200-летия Коврова памятный знак «Ковров – город воинской славы» вручили ветеранам боевых действий. Также там чествовали семейный династии города, чей общий профессиональный стаж превысил 100 лет!Неофициальная программа празднования 246-летия Коврова включала в себя спортивные, музыкальные мероприятия, ярмарки, фестивали, мастре-классы и многое другое. В мероприятиях были задейстованы многие городские площадки.Напомним, в сквере "Липки" во Владимире