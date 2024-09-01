На эти цели выделено почти 200 млн рублей.

194 млн рублей получили муниципалитеты Владимирской области на дополнительные выплаты классным руководителям в местных школах. Как сообщает региональный минобр, выплаты смогут получить 7 тысяч педагогов.Федеральная стандартная выплата составит 5 тысяч рублей. Для классных руководителей в деревнях, посёлках и городах с населением до 100 тысяч человек действует ещё и областная выплата, поэтому сумма надбавки может увеличиться до 14 тысяч рублей.Напомним, педагог из Владимира примет участие в