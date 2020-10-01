На повышение зарплат бюджетникам в муниципалитетах из областной казны выделили 75 млн рублей. Связано это с тем, что оплата труда работников бюджетной сферы индексируется на 3 процента с 1

На повышение зарплат бюджетникам в муниципалитетах из областной казны выделили 75 млн рублей. Связано это с тем, что оплата труда работников бюджетной сферы индексируется на 3 процента с 1 октября. Речь идет о тех профессиях, которые не подпадают под действие «майских» указов Президента России. Как сообщает пресс-служба администрации области, деньги муниципальным образованиям губернатор выделил, чтобы