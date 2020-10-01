72 выпускника Центра пополнят ряды различных подразделений органов внутренних дел Владимирской области.
В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония выпуска и принятия Присяги слушателями, прошедшими обучение по программе подготовки сотрудников полиции младшего и среднего начальствующего состава.
За время обучения 72 сотрудника регионального Управления и территориальных подразделений на районном уровне улучшили свои знания правовых дисциплин, освоили огневую и физическую подготовку и успешно выдержали итоговые экзамены. За личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра многим из них были вручены благодарности.
В то время, как остальные выпускники уже пополнили ряды действующих полицейских, 45 юношей и девушек, стоя на Аллее памяти Центра, дали торжественную клятву достойно исполнять служебный долг.
С напутственным словом к слушателям обратились заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения УРЛС регионального УМВД подполковник внутренней службы Дмитрий Петренко и полковник полиции в запасе Павел Хитев, с 1996 года по 2013 годы возглавлявший экспертно-криминалистическую службу. Молодым полицейским пожелали достойно нести службу, постоянно совершенствовать знания законов Российской Федерации и быть уважительными с гражданами.
Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
В заключение выпускники во главе со знаменной группой традиционно прошли торжественным маршем по Аллее памяти Центра профессиональной подготовки.