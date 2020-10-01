72 выпускника Центра пополнят ряды различных подразделений органов внутренних дел Владимирской области.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония выпуска и принятия Присяги слушателями, прошедшими обучение по программе подготовки сотрудников полиции младшего и среднего начальствующего состава.За время обучения 72 сотрудника регионального Управления и территориальных подразделений на районном уровне улучшили свои знания правовых дисциплин, освоили огневую и физическую подготовку и успешно выдержали итоговые экзамены. За личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра многим из них были вручены благодарности.В то время, как остальные выпускники уже пополнили ряды действующих полицейских, 45 юношей и девушек, стоя на Аллее памяти Центра, дали торжественную клятву достойно исполнять служебный долг.С напутственным словом к слушателям обратились заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения УРЛС регионального УМВД подполковник внутренней службы Дмитрий Петренко и полковник полиции в запасе Павел Хитев, с 1996 года по 2013 годы возглавлявший экспертно-криминалистическую службу. Молодым полицейским пожелали достойно нести службу, постоянно совершенствовать знания законов Российской Федерации и быть уважительными с гражданами.Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.В заключение выпускники во главе со знаменной группой традиционно прошли торжественным маршем по Аллее памяти Центра профессиональной подготовки.