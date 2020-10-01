- Старт отопительного сезона в областном центре. Когда закончатся работы на улице Чайковского?..

- Старт отопительного сезона в областном центре. Когда закончатся работы на улице Чайковского?- Какими будут школы будущего? В Муромском районе появились новые "точки роста".- И невозможное - возможно! Боксёры из Петушинского района превратили заброшку в спортивный клуб.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00 на канале «Россия». Не пропустите!