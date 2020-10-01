Вовочка прибегает домой на кухню. Там мамочка его хавчик варит.
Он весело кричит ей:
- Мамочка, мамочка... Я люблю Ниночку с первого этажа!
- Ой, Вовочка - не люби ты Ниночку с первого этажа. У неё уже стёклышко разбито.
Он расстроенно идёт в зал. Там бабушка в кресло-качалке вяжет и смотрит телик.
- Бабушка, а бабушка... Я люблю Ниночку с первого этажа!
- Ой, что ты Вовочка, внучик мой дорогой... Не люби ты эту стерву! У неё уже стёклышко разбито...
Он чуть ли не в слезах идёт в спальню. Там на кровати лежит отец и читает газету.
- Па, а пап... Я люблю Ниночку с первого этажа...
- Ну и люби себе на здоровье...
- Ага - а мне мама с бабой говорят, чтоб не любил... Мол, у неё уже стеклышко разбито.
- Ой, Вовочка, не слушай их... Когда я
еще анекдот!